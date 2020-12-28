Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
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Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor

28.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:51
Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezindeki göller ilkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezindeki göller ilkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında çok fazla ziyaretçisi olan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, sonbahar ve kış aylarında da yine ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini içerisinde barındıran Gölbaşı ilçesindeki bu göllerde farklı kuş ve balık türleri bulunuyor.

Göçmen kuşların güzergahında bulunan Gölbaşı göllerini kapsayan tabiat parkına piknik yapmaya gelen kişilerin yanı sıra, gelin ve damatların dış çekimi için tercih ediliyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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