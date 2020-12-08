Gölbaşı, Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gölbaşı, Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

08.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:14
Gölbaşı, Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokolle ilçeye Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin kazandırılacağını belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokolle ilçeye Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin kazandırılacağını belirtti.

Şimşek, yaptığı açıklamada Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin Ankara'nın en büyük gençlik merkezi olacağını ifade ederek, etüt merkezi, toplantı salonu, kütüphane, konferans salonu, bilim merkezi ve atölyeleri bulunan merkezin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

İlgili Haberler

Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Beşevler'e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde 'Greenbox' eğitimleri başladı
Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde "Greenbox" eğitimleri başladı
Körfez'de spor salonu ve gençlik merkezi için imzalar atıldı
Körfez'de spor salonu ve gençlik merkezi için imzalar atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Samatta Tisserand Okan Buruk Caner Erkin Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölbaşı, Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:16:27. #1.14#
title