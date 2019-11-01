Gölbaşı Fen İşleri'nden hizmet atağı

01.11.2019 14:06

Hizmet sıralamasında her zaman vatandaşın taleplerine öncelik veren Gölbaşı Belediyesihalktan gelen taleplere yoğunlaştı.

Merkezden kırsala kadar hizmet atağına ara vermeden devam eden Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşın gündelik hayatını kolaylaştırmak ve ilçe içerisinde ulaşabilirliği en üst seviyeye çıkarmak için tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yol, asfalt ve kaldırım gibi bir dizi çalışma yürüten Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların kaliteli hizmete ulaşabilmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

GÖLBAŞI'NIN DÖRT BİR KÖŞESİNDE EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR

Gölbaşı'ndaki sorunları tespit edip hızla çözüme kavuşturmak için kolları sıvadıklarını açıklayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Tüm gücümüzle ilçemizdeki hizmet bayrağını bir adım daha ileriye taşımak, Gölbaşı'nı yaşamaktan keyif alınan bir kent yapmak için gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İlçe merkezinden en kenardaki sokaklara kadar Gölbaşımız'ın dört bir köşesinde ekiplerimiz, vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: Bültenler