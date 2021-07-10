Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim yapıldı
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Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim yapıldı

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim yapıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

2052 üyesi bulunan Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin yapılan kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Yakup Sarıçiçek, yeniden başkan seçildi.

2052 üyesi bulunan Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin yapılan kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Yakup Sarıçiçek, yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığı'na Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı'nın seçilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ibra edildi. Yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na, gayrimenkul ipoteği almaya ve ipoteği fekki yetkisi ve kooperatifin takibinde bulunan alacakların yeniden yapılandırılması görüşülerek kabul edildi.

Kongrede bir konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu ilçeye el, ele omuz, omuza vereceğiz ve esnafımız destek olacak Gölbaşı'nı hak ettiği yere getireceğiz. Önemli olan bu biz burada yaşıyorsak birlik olacağız. Biz tüm gücümüzü gölbaşı için harcamalıyız." dedi.

Açık oylama sonucunda Yakup Sarıçiçek başkanlığındaki tek liste oylanarak onaylandı.

Başkan Yakup Sarıçiçek "42. Olağan genel kurulumuza katılımınız ile kooperatifimizi sahiplendiğinizi gösterdiğiniz için yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkür ederim. Biz de kooperatifimiz adına yönetim kurulu, denetim kurulu ve personellerimiz olarak siz değerli ortaklarımızın ihtiyacı olan finansmana en kısa sürede ulaşabilmeniz için durmaksızın çalışıyoruz. Sizlerin nezdinde yönetim kurulumuza, denetim kurulumuza ve personellerimize ayrıca Halk Bankası Gölbaşı Şube Müdürü Murat Seçkin Karabacak ile tüm banka personeline teşekkür ederim." dedi.

Kongrede, ayrıca AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Engin Eren'de bir konuşma gerçekleştirerek başkan ve yönetimi tebrik ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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