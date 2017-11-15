Gölbaşı Devlet Hastanesinde Digital Değerlendirme Sistemi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi, Medipol Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2017 tarihinde Dijital Hastane Değerlendirme Sistemi kapsamında yerinde yapılan incelemeler sonucunda HIMSS Stage 6 unvanını almaya hak kazandı.



Gölbaşı Devlet hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı yaptığı açıklamada, "Biz bu süreçte bütün işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişine sahip olmayı hedefledik. Pilot servis olarak dahiliye kliniğimizi seçerek, bu klinikte yatan tüm hastaların verilerinin sisteme aktarılmasını sağladık. Dahiliye kliniğimizde yatan hastaların EKG kağıdının bile sistemden taratıldığı, kesityazar, endoskopi, yansılanım ve tüm radyoloji görüntülerinin PACS sistemi ile doktorlarımızın bilgisayar ekranına düştüğü bir sistem kurduk. Eczanemizden gelen tüm ilaçlar dijital sistem tarafından kontrol edilmektedir. Hemşirelerimiz ilaçları uygularken kurduğumuz bu dijital sistem sayesinde ilaç tedavilerini zamanında ve eksiksiz yapmaktadır. Mobil uygulamalar ve web uygulamaları ile çalışanlarımıza uzaktan erişim kolaylığı sağlayarak daha etkin sağlık hizmeti sunduk. Hastaya ve süreçlere dair her türlü veri ve bilginin doğru ve eksiksiz olarak kayıt altına alındığı dijital arşiv oluşturduk. Acil serviste de tüm hasta kayıtlarının dijital sisteme aktarılmasını sağladık. Bilişimsel altyapıyı ve bilişimsel arşivlenmeyi ciddi bir şekilde kullanarak kağıt kullanımını en alt seviyeye düşürdük. Polikliniklerde tüm tetkik istemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağladık. Radyoloji ve kan alma bölümlerinde gerekli iyileştirmeler yaparak hastaları ellerinde kağıtlarla sıra bekleme çilesinden kurtardık. Dijital Hastane sistemi, hastalara en iyi ve en kaliteli hizmetin sunulmasına olanak sağlayacak ve hastanemizde hasta güvenliği ve mahremiyetini en üst seviyeye çıkaracaktır. Sağlık profesyonellerinin hasta bakımı ile ilgili işlerini kolaylaştıracak ve hastalarımızın alacağı sağlık hizmetlerinin hızı ve kalitesini de arttıracaktır. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ve yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik" dedi.



Kuşağlı, başarıda büyük emeği bulunduğunu belirttiği Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Birsen Aslan, Himss Koordinatörümüz Bayram Çayan, dahiliye servis çalışanları, eczane çalışanları, bilgi işlem personelleri ve İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Erdoğan Öz'e teşekkür etti. - ADIYAMAN