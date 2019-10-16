Gölbaşı Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı

16.10.2019 16:15

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme, depremden kurtarma ve doğal afet acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.



Düzenlenen tatbikatla ilgili açıklama yapan HAP Komisyonu üyesi Ali Demirkol, "Bu gün 35 personelimizle yaptığımız tatbikat planımızda senaryo gereği Belören beldesinde 6.2 şiddetinde bir deprem olmuştur. Bu depremde hastanemizde de orta hasarlı zarar meydana gelmiş ve küçük çapta yaralanmalar olmuştur. Yaralıların tedavisi sahra hastanemizde yapılmıştır. Biz HAP komisyonu olarak gerekli değerlendirmemizi yaptık ve ilgili yerleri bilgilendirdik.



Toplum, kurum ve fert olarak yangın, deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yangınlarda, deprem ve doğal afetlerde halkın, hastaların ve personelin can ve mal kaybının asgariye indirilmesi amaçlanması ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hastanemizde uygulamalı olarak yaptığımız bu yangın ve deprem tatbikatı eğitici olmuştur ve başarılı geçmiştir. Tatbikatta emeği geçen hastane personelimize, gözlemci olarak gelen misafirlerimize, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekibine, ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Tatbikatta senaryo gereği depremde yaralanan hastalar sahra hastanesinde tedaviye alındı, hastanenin üçüncü katında mahsur kalan hastalar kurtarıldı. Hastanede çıkan yangın söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA