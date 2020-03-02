Gölbaşı'da İdlib şehitleri için konvoy düzenlendi

02.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:36

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek olmak için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturdu.



Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıya tepki gösteren vatandaşlar araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Vatan Sana Canım Feda', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları eşliğinde Gölbaşı sokak ve caddelerinde Mehmetçik için destek turu attı.



Gölbaşı Ankara Üniversitesi Kampüsü önünde toplanan yüzlerce araç sahibi Türk bayrağı açarak, kahraman Mehmetçiğe destek verdi. Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ve Polis Akademisi önünde İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti.



Araç konvoyunun ardından Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı. Polis ekipleri de konvoya eşlik ederek olumsuz bir durum oluşmaması için tedbirlerini aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA