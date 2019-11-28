Gölbaşı'da ağaç budama çalışmaları devam ediyor

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:31

Kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler