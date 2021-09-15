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Gölbaşı Belediyesinin öğrenci masası takdir topluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gölbaşı Belediyesinin öğrenci masası takdir topluyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla her yıl kurulan 'Öğrenci masası' bu yılda öğrencilere hizmet sundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın talimatıyla her yıl kurulan 'Öğrenci masası' bu yılda öğrencilere hizmet sundu.

Gölbaşı Belediyesinin, 'Gurbette ilk gün zordur, gelin kolaylaştıralım' sloganıyla hazırladığı öğrenci masası il dışından gelen öğrenci ve velileri tarafından takdir topluyor. İlçe otogarında kurulan öğrenci masasında, il dışından üniversiteye gelen öğrenci ve ailelerine ulaşım, konaklama, yönlendirme ve ilçe tanıtımı gibi konularda destek sağlanıyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesinin öğrenci masası takdir topluyor

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Haber: Gölbaşı Belediyesinin öğrenci masası takdir topluyor - Haberler
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