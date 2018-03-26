Gölbaşı Belediyesinin 53. Kuruluş Yıl Dönümü

Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 53. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Seğmenler Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı'nın Ankara'nın en hızlı büyüyen ilçelerinden olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetler sayesinde Gölbaşı'nın nüfusunun 5 yıl içerisinden 300 bine ulaşacağını belirten Duruay, şunları kaydetti:

"Bunun için şehrin sıkıntılarını gidermemiz lazım. Gölbaşı'nın en büyük sıkıntısı Konya yolunun alta alınmasıydı. İnşallah 2019'un ilk ayında Gölbaşı'nın iki yakası bir araya gelecek. Başta Sayın Başbakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Mogan Gölü'nün temizlenmesi hem Ankara'yı hem ilçemizi hem de ülkemizi ilgilendiren bir proje oldu. Allah nasip ederse bu sene gölümüz temizlenmiş olacak. Mogan'ı besleyen derelerin ıslahını belediyemiz yapacak, birinin ihalesi yapıldı. Diğer dört derenin ihaleleri bu yılın sonunda bitecek. Bu da temizlenen gölümüzün tekrar kirlenmesini engelleyecek inşallah."

Duruay, Kent Meydanı Projesine de değinerek, "Gölbaşımıza çok güzel bir kent meydanı yapacağız. Bunu sahil parkımızla birleştirip belki de Ankara'nın en güzel kent meydanını Gölbaşılıların hizmetine sunacağız." dedi.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ise Gölbaşı'na hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, "Bunu inanarak söylüyorum. Gölbaşı kültür, turizm ve eğitim şehri. Onun ötesinde gelişen ve gelişmeyi kovalayan bir şehir. En önemlisi de Gölbaşı birlik ve beraberliğin şehridir. Bu beraberliğe katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesinin 53. yıl dönümünü kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Duruay ve Kaymakam Bilgihan, eski belediye başkanlarına hediye takdim etti.

Programda, Ankara Kulübü Gölbaşı Şubesi Seğmen ekibi gösteri sundu ve ilahi dinletisi yapıldı.