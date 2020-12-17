Gölbaşı Belediyesinden yavru köpeklere kulübe desteği
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Gölbaşı Belediyesinden yavru köpeklere kulübe desteği

17.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:34
Gölbaşı Belediyesinden yavru köpeklere kulübe desteği

Gölbaşı Belediyesi, sokakta vatandaşlar tarafından bakılan 5 köpeğe kulübe yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, sokakta vatandaşlar tarafından bakılan 5 köpeğe kulübe yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen talebin ardından, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kulübenin yavrulara ve annelerine sıcacık bir yuva olduğunu söyledi.

"Hayvan alma sahiplen" sloganına vurgu yapan Şimşek, yaptıkları kulübeyi vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

Köpeklere sahip çıkan vatandaşlar da Şimşek'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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