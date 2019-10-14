Gölbaşı Belediyesinden yangında evi yanan aileye yardım

14.10.2019 10:52

Gölbaşı Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye yardım etti.

Bahçelievler Mahallesi 275. Sokak'taki bir apartmanda çıkan ve can kaybının yaşanmadığı yangının ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasar gelen evi temizledi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangında evi kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize geçmiş olsun. Evin tamiri en kısa sürede yapılacak." dedi.

Kaynak: AA