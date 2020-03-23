Gölbaşı Belediyesinden ücretsiz ulaşım ve destek hizmeti Türkiye'de artan korona virüsü vakalarının ardından en yüksek risk grubu olarak görülen 60 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ücretsiz ulaşım ve destek hizmeti sağlanıyor.

Türkiye'de artan korona virüsü vakalarının ardından en yüksek risk grubu olarak görülen 60 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ücretsiz ulaşım ve destek hizmeti sağlanıyor.

Yeni tip korona virüs ile mücadelede dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Tedbirlerimizi ilçe genelinde artırmaya devam ediyoruz, ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. 60 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız için yeni bir proje başlattık. Daha önce faaliyete geçirmiş olduğumuz hastane taksi ile evinden çıkamayacak vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım ve destek hizmeti sağlıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında yanında oluyor. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sağlığı için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Lütfen onlarda kendi sağlıkları için dışarı çıkmasınlar. Mecbur olmadıkları süre boyunca hiçbir vatandaşımız evinden çıkmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA