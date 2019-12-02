Gölbaşı Belediyesinden ücretsiz diş sağlığı hizmeti

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:30

Gölbaşı Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği ağız ve diş sağlığı hizmeti ilçe halkından büyük ilgi gördü.

Belediyenin diş kliniğine müracaat eden hastalar, diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi, flor tedavisi gibi birinci basamak sağlık hizmeti alabiliyor.

İleri derecede tedavi görmesi gereken hastalar ise tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor. Klinikte, çocukların diş sağlığının korunması için erken yaşta yapılması gereken flor uygulaması da gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, belediye olarak "Önce sağlık" dediklerini belirterek, "Hizmetlerimizi de buna göre yönlendiriyoruz. Diş kliniğimize kazandırdığımız yeni versiyon diş üniti ile vatandaşlarımızın daha hijyenik ve konforlu şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını amaçlıyoruz. Tüm hastalarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA