Gölbaşı Belediyesinden toplu sünnet hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı Belediyesinden toplu sünnet hizmeti

Gölbaşı Belediyesinden toplu sünnet hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Gölbaşı Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni başlıyor. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında www.ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden yapılacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda gerçekleştirilecek. Geleneklerimizin yarına taşınması ve yaşatılması için bütün çocuklarımızın kirveleri ile şölene katılımını bekliyoruz" dedi.

Sünnet kıyafetleri ile birlikte tüm masraflar Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı 'Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvurular yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Çağatay Akman Prens William Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaşı Belediyesinden toplu sünnet hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:58:25. #1.14#

title