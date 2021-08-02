Gölbaşı Belediyesinden toplu sünnet hizmeti

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Gölbaşı Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni başlıyor. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında www.ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden yapılacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda gerçekleştirilecek. Geleneklerimizin yarına taşınması ve yaşatılması için bütün çocuklarımızın kirveleri ile şölene katılımını bekliyoruz" dedi.

Sünnet kıyafetleri ile birlikte tüm masraflar Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı 'Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvurular yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı