Gölbaşı Belediyesinden Parklara Güvenlik Kamerası

Gölbaşı Belediyesince parklara kamera sistemi takıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, Gölbaşı'nda olumsuzlukların önüne geçmek için parklara güvenlik kamerası taktıklarını belirtti.

İlçedeki 16 oyun parkı ve Gölbaşı Tabiat Parkı'na güvenlik kameraları yerleştirdiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sosyal alanlar içerisinde vatandaşımızın huzur ve gönül rahatlığıyla oturması için zaman geçirmesi adına parklar 24 saat kamaralarla gözlenecek. Ayrıca kayıt yapılacak. Aynı zamanda da bu kayıtlar Gölbaşı Belediyesine ulaştırılarak saklanacak."