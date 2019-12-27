Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği

27.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ile yaptığı protokol kapsamında ihtiyacı olan okulları boyadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, öğrencileri ve onların geleceğini önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin daha iyi, daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kaymakamlık ile yaptıkları protokol çerçevesinde daha önce belirlenmiş okulları boyadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA