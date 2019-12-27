Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği
Haberler » Güncel » Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği - Haber

Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ile yaptığı protokol kapsamında ihtiyacı olan okulları boyadı.

27.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12
Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği

, Gölbaşı Kaymakamlığı ile yaptığı protokol kapsamında ihtiyacı olan okulları boyadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı , öğrencileri ve onların geleceğini önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin daha iyi, daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kaymakamlık ile yaptıkları protokol çerçevesinde daha önce belirlenmiş okulları boyadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler