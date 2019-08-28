Gölbaşı Belediyesinden okullara boya desteği

28.08.2019 13:06

Gölbaşı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere boya desteğinde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Belediye yetkilileri, boya ve tinerleri, okullara teslim etti.

Teslimin ardından ilk boya badana çalışması, Baldudak Ortaokulu'nda Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, eğitime desteklerinin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülke ve ilçe olarak donanımlı bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bunun için eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanı sıra kurumlarımızın fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmak önem arz ediyor. İlçemizin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Resmi ve özel eğitim kurumlarıyla bölgemize 'Eğitim Kenti' olarak hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz bu potansiyelin en iyi biçimde kullanmasını ve harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA