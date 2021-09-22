Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere hediye

Gölbaşı Belediyesi tarafından merkezdeki okullarda öğrencilere suluk dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maske ve mesafe kuralına uyularak 6 okulda, toplam 1230 öğrenciye suluk dağıtıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onları ve ailelerini mutlu etmek, küçük dahi olsa bu mutlulukta pay sahibi olmak tek gayemiz. Bizler Gölbaşı Belediyesi olarak, yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımıza bir hediye vermek istedik." dedi.

Normalleşme sürecinin en verimli şekilde ilerlemesi ve çocukların sağlığının korunmasının önemine vurgu yapan Şimşek, "Öğretmenlerimiz ve sorumlularımız bunun için elinden geleni yapıyor. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için her şey yolunda gider ve çocuklarımız tekrar okullarından ayrılmak zorunda kalmaz." ifadesinde bulundu.