Gölbaşı Belediyesinden "Hedef bir milyon amatör denizci" projesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan ve 2023'e kadar sürecek "Hedef bir milyon amatör denizci" projesine Gölbaşı Belediyesi tarafından destek verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan ve 2023'e kadar sürecek "Hedef bir milyon amatör denizci" projesine Gölbaşı Belediyesi tarafından destek verildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef Bir Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu, Kısa Mesafe Telsiz Kursu ve sınavı düzenlendi.



Gölbaşı'nda balıkçılık yapmak ve amatör olarak gemi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik 3 saatlik eğitimler düzenlendi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz kullanım belgesi verilecek. Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonun'da denizcilik uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ve sınavlara 200 kişi katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci" projesi kapsamında denizcilik uzmanları tarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarı ile tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA