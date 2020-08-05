Gölbaşı Belediyesinden engelli sokak hayvanlarına yaşam desteği Gölbaşı Belediyesi engelli sokak hayvanlarına tekerlekli sandalye ile hayata döndürdü.

Gölbaşı Belediyesi engelli sokak hayvanlarına tekerlekli sandalye ile hayata döndürdü. 4 Ağustos Engelli Köpek Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli dostları için tekerlekli sandalye üretti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında yürümekte güçlük çeken sokak köpeklerine portatif tekerlekli sandalye hizmeti sağlandı. Arka ayaklarında sakatlık bulunan bir sokak köpeği özgürce hareket edebileceği aparat ile eski neşesine kavuştu.

"Hayvan dostu olmaya devam edeceğiz"

"Sokakta yaşayan yardıma muhtaç dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşama tutunması ve onlarla kurduğumuz bağ bizler için çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan dostlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek hayvan sever vatandaşlarımız ile birlikte yürüteceğimiz projelerimizle ihtiyaç sahibi sokak hayvanı bırakmamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gölbaşı Belediyesi olarak barınaklardan sahiplenen hayvanlarımız için süresiz aşı ve bakım desteğimiz hala devam ediyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarımız için yürüttüğümüz doğal yaşam alanı projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Çok yakında şehir merkezinde bulunan tüm sokak hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına taşıyacak, hayvan sever vatandaşlarımızın rahatça onları ziyaret edebileceği bir alan oluşturacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA