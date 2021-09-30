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Gölbaşı Belediyesinden çocuklara süt sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı Belediyesinden çocuklara süt sürprizi

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 27 Eylül Dünya Süt Günü kapsamında okula başlayan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 27 Eylül Dünya Süt Günü kapsamında okula başlayan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklardan sabah ve akşam süt içmeleri noktasında söz isteyen Başkan Ramazan Şimşek, miniklerle hediye sütleri buluşturdu.

İlçe genelindeki anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocukların gelişiminde büyük önem taşıyan sütün öneminden bahsetti. Çocuklar ile sohbet ederek keyifli bir güne imza atan Başkan Ramazan Şimşek "Dünyanın en masum sevgisini yüreklerinde barındıran çocuklarımızı eğitim hayatlarına adım attıkları günde yalnız bırakmamak için Süt Günü'nü vesile kıldık. Süt, insan hayatında çok önemli bir yere sahip. Ülkemizdeki süt tüketim oranının arttırılması hem bizlerin sağlığı hem de çocuklarımızın sağlığı için çok önemli. Çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlığı ve onları mutlu etmek en büyük amacımız. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için süt ve süt ürünleri tüketimine ve önemine bir kez daha dikkat çekmek isteriz" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesinden çocuklara süt sürprizi

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