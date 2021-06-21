Gölbaşı Belediyesinde çalışanlara promosyon desteği için protokol imzalandı

Gölbaşı Belediyesi ile anlaşmalı banka arasında işçilere promosyon desteği için protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediyesi ile anlaşmalı banka arasında işçilere promosyon desteği için protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Vakıfbank Gölbaşı Şube Müdürü Aşiyan Ertürk, belediye başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.

Şimşek, banka ile 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandığını belirterek, "Biz 872 şirket çalışanımıza 3 bin 300 liralık bir promosyon aldık. Aynı zamanda 286 memurumuza geçmişte yaptığımız ihale ile 4 bin 530 liralık anlaşma yapıldı. Bunun içine bugüne kadar yapılmamış birşey olarak meclis üyelerimizi dahil ettik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak çalışanlar için her türlü fedakarlığı yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Bizim çalışanlarımızdan tek isteğimiz çok çalışmalarıdır. Biz zaten emeklerinin karşılığını fazlası ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aşiyan Ertürk ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal