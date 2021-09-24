Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi - Haberler
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Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri, esnafı denetleyip vatandaşları pandemi tedbirleri konusunda uyardı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri, esnafı denetleyip vatandaşları pandemi tedbirleri konusunda uyardı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kuralları kadar tedbirler konusunda denetim yapıldığını belirtti.

Şimşek, "Salgın tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personelin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelere ceza uyguluyoruz." dedi.

Semt pazarlarını da gezerek hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşa uyarılarda bulunduklarını aktaran Şimşek, gıdaların fahiş fiyatla satılmasını önlemeye çalıştıklarını vurguladı.

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri esnafı denetledi

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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