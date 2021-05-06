Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ediyor
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Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ediyor

Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Gölbaşı ilçesinde korona virüse karşı geliştirilen tedbirlerin başında, belediyeye bağlı ekiplerin yaptığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları geliyor. Gölbaşı Belediyesi temizlik görevlileri bu süreçte ekip ve ekipman sayısını arttırarak ilçenin 8 mahallesinde ana cadde ve sokakları detaylı şekilde temizleyip dezenfekte ediyor.

Her gün ilçenin farklı bir mahallesinde bulunan ekipler süpürme ve temizlik işlemlerinin ardından kimyasallarla kaldırım ve yolları dezenfekte ediyor. Yanı sıra parklar, konteyner ve banklar da aynı yöntemle dezenfekte ediliyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi yolları ve kaldırımları dezenfekte ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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