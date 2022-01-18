Gölbaşı Belediyesi yolları tuzluyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri etkisini gösteren yoğun kar yağışında yolların kapanmaması ve yollarda olabilecek buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı'nda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde etkili olan kar yağışıyla mücadele ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşımdaki oluşabilecek aksaklıkları önlemek için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki buzlanma riskine karşı da önlemler alıyor.

İlçe merkezinde başta ana yollar olmak üzere tüm mahallelerde çalışma yapan ekipler, tuzlama ve solüsyon uygulamalarına gece boyunca sürdürecek. - ADIYAMAN

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