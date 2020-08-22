Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı Gölbaşı Belediyesince hayata geçirilen Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesince hayata geçirilen Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Gölbaşı Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin açılışını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptı.

Açılışta konuşan Şimşek, 10 bin metrekarelik bir alanı kapsayan merkezde engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Engelsiz yaşam merkezimizin bahçesinde süs havuzu içerisinde çeşitli balıklar olan bir alanda vatandaşlarımıza doğal ortam sunacağız. 10 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak alanımız ile ailelerinin de gönüllerini ferahlatacağız. Engelli bireylerimize rahatlıkla kullanabileceği park ve spor aletleri ekili bahçelerimizde bolca vakit geçirebilecekleri hayvanlar, toprakla buluşabilecekleri ekili alanlar, güvenlik girişi, misafir otoparkı ve engelli servis aracı ile haftanın her günü hizmet sunacağız."

Merkezde, bilgisayar ve bilişim, halk oyunları ve ritim, sinevizyon, seramik, yiyecek ve içecek, el sanatları atölyesinin de hizmet vereceğini aktaran Şimşek, "Kendilerinin yeteneklerini keşfetmeleri için her alanda kursumuz faaliyet gösterecek." ifadesini kullandı.

Kurs bitiminde sertifika verileceğini ifade eden Şimşek, ayrıca merkezde robotik kodlama eğitimi de verileceğini aktardı.

Şimşek, ilçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA