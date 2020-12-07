Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği Rezerv Alanları oluşturdu
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Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği Rezerv Alanları oluşturdu

07.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:12
Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği Rezerv Alanları oluşturdu

Gölbaşı Belediyesi, dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli yok olma tehlikesinde olan "Sevgi Çiçeği"nin çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla rezerv alanı oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi, dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli yok olma tehlikesinde olan "Sevgi Çiçeği"nin çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla rezerv alanı oluşturdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen "Sevgi Çiçeği"nin korunup gelecek nesillere aktarılması için harekete geçti. "Sevgi Çiçeği"nin doğal yetişme alanı dışında Sevgi Çiçeği Sergi ve Yetiştirme Alanı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sevgi Çiçeği Bahçesi ve Sevgi Çiçeği Rezerv Alanı'nda Gölbaşı içerisinde 3 farklı noktada yetiştirileceğini söyleyen Ramazan Şimşek "Sevgi Çiçeği bizim en büyük değerlerimizden. Ankara'da alınmış 12 adet coğrafi işaret içindeki tek çiçek olan Sevgi Çiçeğimizin neslinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"Sevgi Çiçeği ortak değerimiz"

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Sevgi Çiçeği'nin her yıl Nisan - Ağustos ayları arasında çiçek açtığını da sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek, "İlçemiz ve Ankara'dan binlerce doğa sever Sevgi Çiçeğini görmek için alanlarımızı ziyaret etmekte. Bu anlamda Gölbaşımız yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Bu ortak değer hepimizin" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği Rezerv Alanları oluşturdu
Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği Rezerv Alanları oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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