Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi çekiyor
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Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi çekiyor

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Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi çekiyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi okul önlerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekiyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi okul önlerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekiyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerine bulunan yaya geçidi çizgileri kırmızı renkte kaplandı. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Trafikte yaya öncelikli bir bilincin oluşması ve kısa sürede tutum ve davranışlara yansıması, yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması, bu alanlarda yavaşlamaları ve yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin sağlanması amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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