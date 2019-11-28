Gölbaşı Belediyesi'nden vergi mesaisi

28.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:04

Gölbaşı Belediyesi, mükelleflerin 2 Aralık'ta sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini zamanında yatırabilmeleri için ek mesai uygulaması yapacak. Vatandaşların mağdur olmaması ve vergilerini rahatça yatırabilmeleri için belediye veznesi hafta sonu da mükelleflere hizmet verecek.

VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

Gölbaşı Belediyesi'nin giriş katında bulunan vezneler Cumartesi ve Pazar günü açık tutulacak. Vatandaşlar Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeyebilecekler.

Kaynak: Bültenler