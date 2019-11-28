Gölbaşı Belediyesi'nden vergi mesaisi
Haberler » Güncel » Gölbaşı Belediyesi'nden vergi mesaisi - Haber

Gölbaşı Belediyesi'nden vergi mesaisi

Gölbaşı Belediyesi 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu da veznelerini açık tutacak.

28.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:04
Gölbaşı Belediyesi'nden vergi mesaisi

, mükelleflerin 2 'ta sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini zamanında yatırabilmeleri için ek mesai uygulaması yapacak. Vatandaşların mağdur olmaması ve vergilerini rahatça yatırabilmeleri için belediye veznesi hafta sonu da mükelleflere hizmet verecek.

VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

Gölbaşı Belediyesi'nin giriş katında bulunan vezneler Cumartesi ve Pazar günü açık tutulacak. Vatandaşlar Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeyebilecekler.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et