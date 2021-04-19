Gölbaşı Belediyesi'nden soruşturma açıklaması
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Gölbaşı Belediyesi'nden soruşturma açıklaması

Gölbaşı Belediyesi'nden soruşturma açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan haber ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan haber ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığının, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlattığı soruşturmada Gölbaşı Belediyesi'nin isminin geçmesi ile ilgili Belediye yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Belediyemiz Yunanistan'da düzenlenen bir Uluslararası Folklor ve Dans Festivaline katılmıştır. Belediyemizi temsilen personellerimizden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi mehter takımından oluşan heyet ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Haberlerde geçtiği gibi sanal bir program asla söz konusu değildir. Ekibimiz program sonrasında Selanik Türkiye Başkonsolosu Efe Ceylan'ı makamında ziyaret ederek program hakkında bilgi vermiştir. Düzenlenen festivalde mehter takımının ezan okunmasından rahatsız olan Yunanlılar ekibimize saldırı girişiminde bulunduğundan dolayı ekibimiz, Selanik konsolosluğunun sağladığı üst düzey güvenlik önlemleriyle ülkeyi terk etmiştir.

Diğer programımız ise Dışişleri Bakanlığına Bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunmuş olduğumuz ESC11 Gönüllülük projeleridir. Bu kapsamda iki projemiz hibe almaya hak kazanmış olup, pandemi nedeniyle henüz projelere başlanılmamıştır.

Belediyemizde hiçbir şekilde yasal olmayan bir eylem asla söz konusu olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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