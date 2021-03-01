Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu
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Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu

01.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:10
Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında 20 köpek ölüsünün bulunması sonrası alanda incelemede bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun...

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında 20 köpek ölüsünün bulunması sonrası alanda incelemede bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

Gölbaşı Mezarlığı yakınındaki boş arazide dün öğlen saatlerine sokak hayvanlarını besleyen Sibel Bengüyü, aldığı kötü koku sonrası moloz yığını arasında ölü köpekler olduğunu fark etti. Bengüyü'nün haber vermesi üzerine alana Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelmede, moloz yığını arasında ve toprak altında 20 köpeğin ölüsü bulundu. Bazı köpeklerin ise hala toprak altında olduğu iddia edildi. Belediye ekipleri, yaklaşık 20 köpek ölüsünü, inceleme yapmak üzere toplayarak götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 20 köpeğin ölü bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Başkan Şimşek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dün saat 17.00 sıralarında, cep telefonuma gelen bir telefonla acı haberi duymuş olduk. Gerçekten çok üzüldük, Gölbaşı Belediyesi olarak hem sokakta yaşayan hayvanlarımıza, hem de bu hayvanlarla ilgilenen kurum ve derneklere elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz. Bu üzücü olayla ilgili gerekli kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımıza da suç duyurusunda bulunacağız, takipçisi olacağız, peşini de bırakmayacağız." 


Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu
Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu
Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu
Gölbaşı Belediyesi'nden molozlar arasında bulunan 20 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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