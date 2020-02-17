Gölbaşı Belediyesi'nden kadınlara el sanatı desteği

17.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:25

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik ücretsiz el sanatları kursları için kayıtlar 17 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.



El sanatları kursuna katılan kadınlar, kurs sayesinde hem meslek öğrenecek hem de yaptıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayacak.



Kursa katılan kadınlar; basit nakış, baskı tasarım, takı tasarım, kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, etamin, iğneli keçe, dar dokuma gibi el sanatlarını öğrenecek.



"Hem üretken hem sanatkar kadınlar yetişecek"



Kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Kursiyer kadınlara öğrendikleri el sanatlarında üretim yapacak, ürettikleri eşyaları satarak, aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Kurslarımızda üretken, sanatkar hanımlar yetişecek. Gölbaşı Belediyesi olarak ilçemizde kadınlarımızın boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından iyi bir fırsat olacak kurslarımıza tüm kadınlarımızın katılımlarını bekliyoruz" dedi.



Kayıtlar 17 Şubat'ta başlıyor



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ücretsiz kursa katılmak isteyen kadınların, 17-26 Şubat tarihleri arasında Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne başvuru yapabilecekleri bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA