Gölbaşı Belediyesi'nden ilçe esnafına bin lira destek
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Gölbaşı Belediyesi'nden ilçe esnafına bin lira destek

Gölbaşı Belediyesi'nden ilçe esnafına bin lira destek
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede faaliyet gösteren esnafa bin lira nakdi destek sağlayacaklarını bildirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede faaliyet gösteren esnafa bin lira nakdi destek sağlayacaklarını bildirdi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık açısından risk grubunda bulunan, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç insanlara her türlü destekte bulunulduğunu belirtti.

Esnafın yüzünü güldürecek yeni bir uygulamayı faaliyete geçireceklerini aktaran Şimşek, "Esnafımız karanlık sokağın aydınlığıdır. Bu aydınlığın sönmemesi için Gölbaşı Belediyesi olarak bu zor dönemde esnafımıza bin lira yardımda bulunacağız. İnşallah bayram öncesi esnafımıza can suyu sağlamış oluruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, belediye meclisinde grubu bulunan parti temsilcilerine de destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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