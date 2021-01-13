Gölbaşı Belediyesi'nden, 'Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın' projesi

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yaşayan çocukların internete hızlı ve kesintisiz ulaşması için 'Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın' projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yaşayan çocukların internete hızlı ve kesintisiz ulaşması için 'Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın' projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, çocukların EBA eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla 'Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın' projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Şimşek, "Belediyemizin projesi ile doğrudan çocuklarımızın evine internet getiriyoruz. Projemizin hedef kitlesini, Gölbaşımızın 54 mahallesinde yaşayıp gelir düzeyi düşük, evinde interneti bulunmayan çocuklarımız oluşturmaktadır. Evinde interneti bulunmayan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki ihtiyaç sahibi 350 evladımız ile kent konseyimizin köylerde yapmış olduğu istişarelerle belirlemiş olduğu üniversite öğrencilerine internet bağlantısı sağlayacağız. İlk kurulumu interneti olmayan Selametli Mahallesi ile buradaki Hakan Ülger İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdik. Bu çalışmamız diğer kırsal mahallelerimizde de devam edecek" dedi.

'İNTERNETSİZ EV KALMAYACAK'

Çocukların eğitimlerinden mahrum kalmalarını istemediklerini belirten Şimşek "Gölbaşı'nın en yüksek bölgelerinden İkizce ve Oyaca mahallesi arasında bulunan Kaba Sinan Dağı'na uydu antenleri ile internet vericisi bağladık. Daha sonra kırsal mahallerimizdeki yüksek yerlere anten direkleri bağlayarak tüm vatandaşların evlerine antenler vasıtasıyla fiber hızında internet çektik. Çocuklarımız artık evlerinde derslerini rahatlıkla dinleyebilecek. Haymana Yolu'nda 14 kırsal mahallemize internet erişimi sağlandı. Amacımız çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olmaları" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı