Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek - Haberler
Gölbaşı Belediyesi, 23 Mart, Türkiye, Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Gölbaşı Belediyesi, "e-dershane" projesini hayata geçirdi.

19.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:03
Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Gölbaşı Belediyesi, "e-dershane" projesini hayata geçirdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele nedeniyle 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edilmesi ve 23 Mart'tan sonrası için bir haftalık süreçte eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Gölbaşı Belediyesi bu durum üzerine "e-dershane" projesini hayata geçirdi. Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan sistemde, lise son sınıf öğrencilerine uzaktan erişim desteği sağlanıyor.

Öğrencilerin android tablet veya android cep telefonlarından günün her saatinde kendi şifreleri ile ücretsiz ulaşabilecekleri 3 bin 500 sorunun yer aldığı e-dershane hizmete açıldı. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, dil anlatım, tarih, coğrafya ve felsefe sorularını içeren sistemde 2 bin sorunun çözümlü anlatımlarını içeren videolar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, bildiğiniz üzere korona virüsü sebebiyle ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu süreci kolay şekilde atlatmak adına devletimizin yerinde ve zamanında aldığı kararlarla toplu ortamlarda bulunmamak hastalığın yayılımını önlemekteki en önemli unsurdur. En değerli varlıklarımız siz evlatlarımızın sağlıklı olmaları en önemli önceliğimizdir. Üniversite sınavına hazırlandığınız bu dönemde evlerinizde kalırken sınav hazırlıklarınıza ara vermemeniz ve derslerinizden geri kalmamanız adına, Gölbaşı Belediyesi olarak tüm gayretlerimizle sizler için uzaktan erişim desteğine dayalı bir aplikasyon oluşturduk. Okulların tatil olması ile birlikte evde geçireceğiniz bu süre zarfında kesintisiz bir şekilde eğitiminize devam edebilmemiz için ben ve çalışma arkadaşlarım var gücümüzle çalışıyoruz. Bu olumsuz süreci ülke olarak minimum zararla atlatmayı diliyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz James Bond Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Gölbaşı Belediyesi'nden eğitime kesintisiz destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:51:53. #1.14#
title