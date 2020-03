Gölbaşı Belediyesi Meclisinden İdlib'teki saldırıya kınama

03.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:47

Gölbaşı Belediyesi Meclisi, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine düzenlenen saldırıyı ortak bildiri ile kınadı.



Gölbaşı Belediyesi Meclis Toplantısında Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulurken, geçmişten bugüne şehit olan askerler için dua edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye mensup 31 belediye meclis üyesi düzenlenen hain saldırıyı ortak bildiriyle kınadı.



Gölbaşı Belediyesi Meclis Toplantısında okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Barışı ve Bölge güvenliğini sağlamak, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak, Uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözüm sağlamak için Kahraman Askerlerimiz Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunuyorlardı. Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hain hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de hazırdırlar. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Gölbaşı Belediyesi Meclisi olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Kahraman Türk ordusunun Gölbaşı Belediyesi Meclisi olarak her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu düşüncelerimizle tekrar Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA