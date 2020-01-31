Gölbaşı Belediyesi kursları müzik tutkunlarını ağırlıyor

31.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:53

Gölbaşı Belediyesinin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde verdiği enstrüman kursları müzik tutkunlarını ağırlıyor.



Düzenlenen kurslarda verilen müzik eğitimleri, 7'den 70'e her yaştan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bağlamadan gitara, neyden kemana kadar birçok farklı müzik eğitiminin verildiği kurslarda toplamda 351 kursiyer eğitim görüyor.



Ney ile kalplere dokunacaklar



Kursa katılanlara usta öğreticiler tarafından ney eğitimi verilirken, kurslara toplamda 42 kursiyer katılıyor. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, ney üflemenin tüm inceliklerini de öğreniyor. Kursiyerler neyden çıkardığı nağmeler ile kalplere dokunan neyi üflemeyi öğrenecek.



Temel eğitimler veriliyor



Uzman eğitimciler tarafından verilen keman kursuna her yaştan 42 kursiyer katılırken, gerçekleştirilen eğitimlerde müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri gibi konular öğretiliyor.



Geleceğin sanatçıları yetişiyor



Gitar kursuna giden 106 kursiyer ise hem keyifli zaman geçirip hem de gitar öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde, kursiyerlere pop gitar metodu, klasik gitar metodu ve diğer teknikler konusunda eğitimler veriliyor.



Ücretsiz bağlama kursu



112 kişinin katıldığı bağlama kurslarında ise kursiyerlere nota, bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitim veriliyor.



Konser verecekler



Türk Halk Müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ve uygulamalarını konser vererek Gölbaşı halkının beğenisine sunmak isteyen vatandaşlar ise Halk Müziği Koro kursuna katılıyor. Toplam 60 kursiyerin eğitim gördüğü kursta vatandaşların, eğitimlerinin sonunda vatandaşlara konser vereceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA