Gölbaşı Belediyesi konkasör makinası ile 5 milyon lira tasarruf yapacak
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Gölbaşı Belediyesi konkasör makinası ile 5 milyon lira tasarruf yapacak

02.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:45
Gölbaşı Belediyesi konkasör makinası ile 5 milyon lira tasarruf yapacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Yurtbey Mahallesi bölgesinde kurulan konkasör makinasını Meclis üyelerine tanıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Yurtbey Mahallesi bölgesinde kurulan konkasör makinasını Meclis üyelerine tanıttı.

Başkan Şimşek, yaptığı açıklamada, konkasör makinasını ile birlikte Gölbaşı Belediyesinin yıllık 10 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağını söyledi.

Makine hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, şunları kaydetti:

"Konkasör makinası belediyelerin olmazsa olmazıdır. Tüm belediyeler, Fen İşleri Müdürlüklerine bunun için her yıl 5-6 milyon bir katkı sağlar. Biz de göreve geldiğimizde bunu kendi aramızda bir istişare ettik. Bir konkasör makinesi alalım böylece hem belediyemizde 5 milyon para kalır hem de kendi malzememizi kendimiz üretiriz diye. Biliyorsunuz Gölbaşı'mız andezit taşı ile meşhur. Burada çıkan atık taşımızı burada değerlendiriyoruz. Hem dağımızı temizliyoruz. Hem de yollarda kullanılmak üzere bu taşı üretiyoruz."

Yerli üretim bir konkasör makinası aldıklarının altını çizen Şimşek, "Almış olduğumuz konkasör makinası tamamen yerli bir makine, elektrikle çalışıyor. Konkasör makinası saatte 200 tona yakın malzeme üretiyor. Biz yer yıl köylerimizin yol dolgusunu yapmak için yaklaşık 5 milyonluk malzeme alımı yapıyorduk. Şimdi o alımları bıraktık. Bize sadece elektrik maliyeti var. Hammadde ihtiyacımız da yok. Kullanılacak çok malzememiz var. Akaryakıt, malzeme, makine ve işçiliği koyarsanız yıllık 10 milyona yakın bir tasarruf sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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