Gölbaşı Belediyesi karla mücadeleye hazır

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İnçe genelinde tedbirleri aldıklarını belirten Şimşek, "Meteoroloji iki gündür uyarıyor. Ankara Valiliğimiz de uyarıda bulundu. Fen İşleri ekibimiz hazır. Ekipmanlarımız tam ve hazır. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Şimşek, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına tatlı da ikram etti.