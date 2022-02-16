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Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tahrip olmuş kaldırımlar onarılıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tahrip olmuş kaldırımlar onarılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kış programı çerçevesinde yeni projelere göre iş ve işlemler yapılırken bir yandan da bozulan yol ve kaldırımların bakım ve onarımı yapılıyor.

İlçe merkezinde tahribatlara ilişkin tespit yaptıklarını belirten yetkililer çeşitli nedenlerden ötürü birçok bölgede yol ve kaldırımlarda tahribatlar oluştuğunu ve bunların bakım onarımının yapıldığını söyledi. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Hisarcık, Adıyaman, Yerel, Haberler

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