Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor - Haberler
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Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor.

İlçe merkezindeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda kaldırımlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri yollarda biriken karları temizleyerek trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Tragger, kar, Yerel, Haber

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