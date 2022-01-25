Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor.

İlçe merkezindeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda kaldırımlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri yollarda biriken karları temizleyerek trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. - ADIYAMAN