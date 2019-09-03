Gölbaşı Belediyesi güzel bir sosyal projeyi daha hizmete sunuyor

03.09.2019 14:33

Hayata geçirdiği sosyal hizmetlerle farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi ve belirli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Gölbaşı Belediyesi, toplumun en önemli birimi olan aileler için de önemli bir hizmeti uygulamaya başladı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Hoş Geldin Bebek' hizmetiyle yeni doğum yapmış olan annelerimiz ve yeni doğan bebeklerimiz ziyaret edilerek doğum sonrası bakımları ve karşılaşabilecekleri problemler konusunda bilgilendiriliyor.

Bebeklere 'Hoşgeldin' Çantası

Kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımızla iç içe olarak yaptığı çeşitli etkinliklerle sosyal hayatımıza katkı sağlamaya çalışan Yeşim Şimşek Hanımefendi'nin de gönüllü olarak yer aldığı projede; sağlık personeli tarafından hazırlanan doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için paratik bilgiler içeren kitapçıkların yanı sıra, bebeklerin belirli ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından gönderilen çantalar hediye olarak takdim ediliyor.

Bilgilendirme ve Destek Hizmeti

Doğum sonrası süreçte de devam eden bilgilendirme ve destek hizmetinde, anne ve bebeğin herhangi bir problemi için oluşan talepler Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlar aracılığıyla iletilebilecek. Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hastanelerden yeni doğum yapan annelerle ilgili bilgi alma imkanı bulunamadığından kendilerine ulaşılamayan annelerin de hizmetten yararlanabilmesi için, yine aynı numaradan yetkililere ulaşarak iletişim bilgilerini vermesi halinde ekiplerin kendileriyle derhal temasa geçeceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler