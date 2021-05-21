Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı
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Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı Gölbaşı Belediyesi, ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlar ile buluşturmaya başladı.

Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlar ile buluşturmaya başladı.

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturuyor.

Ata tohumları sayesinde gelecek nesillere organik tohum bırakmayı amaçladıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Dağıtım yapacağımızı söylediğimiz günden bu zaman dilimine kadar sadece Gölbaşılı vatandaşlarımızdan değil Ankara'nın birçok noktasından çok güzel mesajlar ve istekler aldık. Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu Mart ayında toprakla buluşturduk. Allah nasip ederse şimdi de vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız verdiğimiz fidelerden alınan tohumların gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlamak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda üretilen ata tohumundan ürettiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 100 bin biber, 100 bin domates, 100 bin patlıcan, 100 bin salatalık fidesine sahip olmak isteyen vatandaşlarımız Gölbaşı Belediyesi İncek Ek Hizmet Binası Bahçesi ve Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesi'nden fidelerini temin edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere çağrıda bulundu

Çiftçilere de çağrıda bulunan Başkan Şimşek, "Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Sizlere dağıtacağımız tohumlarımız yerli ve ata tohumu. Yeniden üretip fide, tohum alabilirsiniz. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek" ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı
Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı
Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı
Gölbaşı Belediyesi fide dağıtımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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