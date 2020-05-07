Gölbaşı Belediyesi Fatma Teyzenin isteğini geri çevirmedi

Gölbaşı Belediyesi kendisi ile iletişime geçerek tavukları için yem isteyen Fatma Teyzenin talebini geri çevirmedi.

İncek'te oturan ve 65 yaş sınırı sebebiyle dışarı çıkamayan Fatma Teyze, Gölbaşı Belediyesi'ni arayarak yem talebinde bulundu. Fatma Teyzenin talebini hızlıca yerine getiren Gölbaşı Belediyesi ekiplerini karşısında gören Fatma Teyzenin mutluluğu görülmeye değerdi.

Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşadığını söyleyen Fatma Teyze, kimsesi olmadığını anlatarak "Ne zaman dara düşsek, Allah razı olsun siz varsınız. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Tavuklarıma yem alamadığım bugünde hızır gibi yetiştiniz. Bir an önce bugünlerin geçmesi en büyük dileğimiz. Allah sizlere sağlık versin. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler