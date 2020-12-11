Gölbaşı Belediyesi çalışanları sokak köpeği "Pamuk" ve yavrularına sahip çıktı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta buldukları ve yeni yavrulayan Pamuk ismini verdikleri köpekle yavrularına sahip çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta buldukları hayvanlara sahip çıktı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde bakıma alınan anne köpek ve 11 yavrusunun artık belediyeye emanet olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "11 yavrusu olan Pamuk'un 4 yavrusu belediye personelimiz tarafından sahiplenildi. Yavru köpekler ömürleri boyunca yaşayacakları sıcacık bir eve sahip oldu. 7 köpeğimizin bakımlarına ise müdürlüğümüz binasında devam ediliyor. Yavru köpekler ve annesi bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal