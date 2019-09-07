07.09.2019 18:53

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci çözüm masası kuruldu.



'Gurbette İlk Gün Zordur Gelin Kolaylaştıralım' sloganı ile başlayan öğrenci çözüm masasıyla öğrencilerin yanında olacaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gurbette İlk Gün Zordur Gelin Kolaylaştıralım' Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunu kazanıp, farklı şehirlerden ilçemize gelecek olan öğrenci kardeşlerimiz için öğrenci çözüm masamız hazır. Çözüm masamız öğrencilere ve ailelerine ücretsiz ulaşım ve ihtiyaç duydukları tüm konularda destek vererek yardımcı olacak. Bu Kapsamda üniversitede ve otogarda çözüm noktalarımız kurulacak, hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA