Gölbaşı Belediyesi bebekleri unutmadı

Gölbaşılı ailelerin ve çocukların her daim yanında olan Gölbaşı Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile annelerin ve bebeklerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, "Hoş Geldin Bebek" projesi programı kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ailelerle bir araya gelen Yeşim Şimşek, bebeklerle ve annelerin sorunları ile yakından ilgileniyor. Bugüne kadar "Hoş Geldin Bebek" projesi ile birçok evin kapısını çalan Şimşek Gölbaşılı ailelerin her daim yanında olduğunun altını çizdi. "Bir anne ve bir eş olarak, kadınlarımızın üzerindeki yükün farkındayım. Dünyaya bir hayat getirmek ve onu yetiştirmek çok büyük bir sorumluluk. Her anne çocuğu için en iyisini ister. Bizler de bunun farkındayız ve Gölbaşı Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız "Hoş Geldin Bebek" projesi ile annelerin ve çocukların yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek, ailelere üzerinde "Hoş Geldin Bebek" yazılı çantalar hediye etti.

"Hoş Geldin Bebek" projesi ile Gölbaşılı annelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Yeşim Şimşek'in aile ziyareti keyifli görüntülere sahne oldu. - ANKARA