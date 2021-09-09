Gölbaşı Belediyesi, AGROTEC Tarım Fuarı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak
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Gölbaşı Belediyesi, AGROTEC Tarım Fuarı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak

Gölbaşı Belediyesi, AGROTEC Tarım Fuarı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım Sektörü 16-19 Eylül'de AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluşacak.

Tarım Sektörü 16-19 Eylül'de AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluşacak. Tarım fuarına ev sahipliği yapacak olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan, bölgenin en büyük buluşma noktası AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı için geri sayım başladı. 16 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan organizasyon yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getirecek. 16-19 Eylül tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gölbaşı Oğulbey Fuar Alanı'nda organizasyonun gerçekleşeceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı'mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Oğulbey Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek olan fuarda; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini alacak. Bünyesinde hayvancılık ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bulunduran AGROTEC 2021'in açılış töreni 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 13.00'de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, yerli ve yabancı birçok siyasi ismin katılımı ile gerçekleşecek.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirme amacı taşıyan AGROTEC Tarım Fuarı, imalatçıların en son sistem ve teknoloji ile ürettikleri makine ve ürünlerini ziyaretçi ile buluşturacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gölbaşı Belediyesi, AGROTEC Tarım Fuarı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak - Haberler Ekonomi
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