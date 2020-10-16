Gölbaşı Belediyesi 2021 Mali Bütçesi Meclisten geçti
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Gölbaşı Belediyesi 2021 Mali Bütçesi Meclisten geçti

16.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:48
Gölbaşı Belediyesi 2021 Mali Bütçesi Meclisten geçti

Gölbaşı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleşti.

Gölbaşı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleşti. Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantıda 2021 yılı Gölbaşı Belediye Meclisi'nin Ekim ayı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Gölbaşı Belediyesi'nin 2021 yılında Gölbaşı için yapacağı tüm çalışmalar için hedeflenen bütçe ortaya konuldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda, 2021 Mali yılı bütçesi 257 milyon 662 bin 615 TL olarak tüm meclis üyelerinin oy birliği ile meclisten geçti. Meclis üyeleri tarafından önergelerin sunulduğu toplantıda, Gökçehöyük Mahallesi'nde yeni yerleşimlerde bulunan çöp varillerinin kaldırılarak yerine konteynerlerin konulması, Ahiboz Mahallesi Ahiboz İlkokulu'nun eğitim faaliyetlerini yaparken yaşadıkları sıkıntıların düzenlenmesi için belediyenin katkıları, toplanan çöplerin geri dönüşüme katkısı için geri dönüşüm tesisinin kurulması veya yaptırılması, TOKİ, Eymir, Park Konutları içerisinde bulunan 21 site içinde geri dönüşüm konteynerlerinin konulması, Gölbaşı'nda ikamet eden uzaktan eğitim imkanı olmayan çocuklar için eğitime erişim imkanı kapsamında tablet, bilgisayar ve internet sağlanması önergeleri oy birliği ile kabul edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen müdürlere, personele ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Arsa satışı gerçekleştirmeden bu bütçemizi ortaya koyduk. Bu zaman kadar ki en büyük bütçeli çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha fazla bütçe ile Gölbaşımıza hizmet edeceğiz" dedi. Şimşek, 2021 yılı bütçesinin Gölbaşı'na hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.

"Personel giderlerine ayrılan bütçe ile 4. sıradayız"

Söz alarak bütçeye dair önemli açıklamalarda bulunan MHP Meclis Üyesi Savaş Mülazimoğlu, "Bütçenin yüzde 50'si mal ve hizmetlere ayrıldı. Yüzde 17'sinin personel giderlerine ayrıldığını görüyoruz. İlçenin coğrafi büyüklüğü, mal ve hizmet payındaki oranı arttırdı. 2019 yılında ayrılmış olan yüzde 19,92 personel gideri ile merkez ilçelerde 4. sırada yer alıyoruz. Gölbaşı Belediyesi personeline çok az maaş ödüyor diyenlere kanıt niteliğinde olan bu oranı sunmak isterim. Sıralamada bizden sonra 7 adet merkez belediye var. 2019 yılında bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 104 olarak sonuçlandı. Ankara belediyeleri arasında ilk sıradayız. Bu bütçe kullanımları ve kaliteli hizmet anlayışı sebebiyle ben Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi 2021 Mali Bütçesi Meclisten geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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